Более 30 тыс. посетили зооботсад Казани в дни выборов – втрое больше обычного

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Более 30 тыс. человек посетили Казанский зооботсад с 18 по 20 сентября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе зооботсада. В эти дни попасть в зоопарк можно было бесплатно по билету проголосовавшего на выборах в Госдуму, которые проходили в эти же дни.

По билетам пришли 9,7 тыс. посетителей, еще 20,6 тыс. человек воспользовались бесплатным посещением по браслетам. Таким образом, почти 70% посетителей за эти три дня прошли в зооботсад по браслетам.

Для сравнения, с 11 по 13 сентября зооботсад на исторической и новой территориях посетили около 10 тыс. человек – примерно втрое меньше.

В ночь на 18 сентября 2026 года в Казанский зооботсад чартерным рейсом из Намибии доставили восемь жирафов: трех самцов и пять самок ангольского подвида. Но увидеть новых обитателей посетители Казанского зооботсада в эти выходные не могли: животные проходят карантин, который продлится около месяца.

Четыре самки уже получили имена: Жанна, Аллики, Атеа и Лола. Одному из самцов дали имя Лео, а второго самца мэр Казани Ильсур Метшин назвал Батыром. Пока без имени остаются один самец и одна самка.

Казанский зооботсад стал девятым зоопарком в России, где содержат жирафов, и первым в стране, принявшим ангольский подвид. Группа сформирована с перспективой дальнейшего разведения.