Общество 20 декабря 2025 13:55

Более 30 тыс. новогодних подарков от Раиса РТ подготовлены для детей участников СВО

Более 30 тыс. новогодних подарков от Раиса РТ подготовлены для детей участников СВО
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для детей участников СВО (от 0 до 17 лет) подготовлены сладкие новогодние подарки: более 18 тыс. из них уже направлены в муниципальные районы республики, более 9 тыс. переданы для Казани, а 3,5 тыс. из них уже отправились в подшефные Татарстану регионы Лисичанск и Рубежное вместе с гуманитарным грузом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

«Во время городских и районных новогодних мероприятий главы районов РТ и Казани вручат эти подарки детям и передадут самые теплые пожелания и поздравления от Раиса Татарстана», – сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

#минмолодежи рт #новогодние подарки
