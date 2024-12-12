Более 30 тыс. км дорог обновлено в городских агломерациях России по нацпроекту

За шесть лет в России отремонтировано порядка 31 тысячи километров дорожно-уличной сети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Речь идет об улицах в микрорайонах, в частности тех, где возводятся новые жилые комплексы. Также ремонтируются дороги к социальным учреждениям, торговым точкам, проезды в частном секторе.

В 2024 году по нацпроекту обновлено более 2 тысяч километров улично-дорожной сети. Оставшиеся объекты в скором времени будут сданы.

«Именно комплексное обновление дорожного каркаса (и крупных дорог, и местных) даст максимальный результат, а значит, и повышение комфорта наших граждан», — заявил вице-премьер.