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Более 30 тыс. км дорог обновлено в городских агломерациях России по нацпроекту
За шесть лет в России отремонтировано порядка 31 тысячи километров дорожно-уличной сети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Речь идет об улицах в микрорайонах, в частности тех, где возводятся новые жилые комплексы. Также ремонтируются дороги к социальным учреждениям, торговым точкам, проезды в частном секторе.
В 2024 году по нацпроекту обновлено более 2 тысяч километров улично-дорожной сети. Оставшиеся объекты в скором времени будут сданы.
«Именно комплексное обновление дорожного каркаса (и крупных дорог, и местных) даст максимальный результат, а значит, и повышение комфорта наших граждан», — заявил вице-премьер.
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