Более 30 школ Татарстана планирует капитально отремонтировать «Единая Россия» в 2023 году

Итоги программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном совещании «Единой России» и Минпросвещения РФ. Мероприятие прошло при участии депутатов, закрепленных за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 миллиардов рублей – были отремонтированы еще 600 школ», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть в нескольких регионах.

«Оно будет в ближайшее время наверстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закрепленные депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», – подчеркнул Турчак.

В Татарстане благодаря Народной программе «Единой России» в 2022 году было капитально отремонтировано 66 школ, большинство из которых распложены в сельской местности. Работы на всех площадках были завершены к началу учебного года, сообщила координатор партийного проекта «Новая школа» в республике Татарстан Асия Тимирясова.

«В результате капитального ремонта, были модернизированы места для 21 тысячи наших обучающихся. В школах улучшилось не только состояние учебных корпусов, были созданы комфортные развивающие пространства, обновлены оборудование и мебель в учебных классах, закуплены информационные ресурсы. До конца 2022 года все педагоги школ пройдут обучение на курсах повышения квалификации, где научатся эффективно использовать новое оборудование и технологии», - отметила Тимирясова.

По ее словам, в программу капремонта школ на 2023 год от Татарстана планируется заявить более 30 объектов. Это школы, модернизация которых требует больших финансовых вложений от 300 и даже от 500 миллионов рублей.

«В 2022 году был наработан опыт оперативного взаимодействия по вопросам благоустройства образовательных организаций. Мы уверены, что капитальный ремонт школ в 2023 году будет проведен так же качественно и в срок», – подчеркнула Тимирясова.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения РФ, входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.