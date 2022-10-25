Более 30% сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в Татарстане требуют замены

В Татарстане необходимо заменить около 32% сетей водоснабжения, 38% сетей водоотведения и 37% теплоснабжения. Высокий износ оборудования сетей, отражающийся на качестве предоставляемых услуг, остается актуальной проблемой, заявила на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам первый заместитель председателя ведомства Лариса Хабибуллина.

«Организации имеют возможность направлять средства, учтенные в тарифе, на мероприятия по реконструкции и модернизации сетей по инвестпрограмме. Все возможные тарифные источники должны быть максимально использованы», — сказала докладчица.

Кроме того, по словам Хабибуллиной, необходимо ужесточить меры по установлению тарифов для организаций, не имеющих правоустанавливающих документов. Она напомнила, что федеральные законы по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению были приняты еще в 2006 году.

«Прошло достаточно времени, чтобы начать легитимно передавать объекты коммунальной инфраструктуры. Для организаций, у которых правоустанавливающие документы отсутствуют или оформлены с нарушениями, тарифы в дальнейшем устанавливаться не будут», — подчеркнула первый зампредседателя Госкомитета по тарифам.

Она отметила, что такие организации есть в Зеленодольском, Агрызском, Актанышском, Арском, Высокогорском и других районах. «Их достаточно много. Даже если частично инфраструктура передана, есть ряд объектов, по которым имеются проблемы. У коммунальной инфраструктуры должен быть хозяин, который несет за нее ответственность», — заключила Хабибуллина.