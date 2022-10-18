Более 30 районов Татарстана обеспечили детей мобилизованных бесплатным школьным питанием

Более чем в 30 районах Татарстана дети из семей мобилизованных получают бесплатное горячее питание в школах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Многие муниципальные образования приняли меры социальной поддержки. Например, сегодня обеспечено бесплатное горячее питание более чем в 30 районах. Это Агрызский, Актанышский, Атнинский [районы] и так далее. Бесплатная психологическая помощь — в 23 муниципальных образованиях», — рассказала омбудсмен.

Кроме того, по словам Сабурской, для детей мобилизованных организовано бесплатное посещение культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Они также освобождаются от платы за занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

Уполномоченный по правам человека добавила, что в систему «Народный контроль» включено новое направление «Частичная мобилизация», включающее десять категорий. Они касаются вопросов прохождения военной службы, порядка и условий частичной мобилизации, мер поддержки мобилизованных, отсрочки от призыва, проблем с поездками во время частичной мобилизации и других тем.