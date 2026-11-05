Более 30 коллективов из РТ подали заявки на участие в «Театральном Приволжье»

Изображение предоставлено Минкультуры РТ

Более 30 непрофессиональных детских и молодежных театральных коллектива из Татарстана подали заявки на участие в VIII сезоне Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Заявки в организационный комитет театрального форума поступили из городов Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, Зеленодольского, Мензелинского, Арского, Лаишевского, Аксубаевского, Буинского, Альметьевского, Тукаевского, Рыбно-Слободского и Ютазинского районов РТ.

Заявочная кампания окружного фестиваля «Театральное Приволжье» продолжается до 18 ноября на сайте театральноеприволжье.рф.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и под патронатом самого полпреда Игоря Комарова. Мероприятие нацелено на вовлечение молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства. Всё это соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

«В этом году отмечается 150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации. В Республике Татарстан при содействии Союза театральных деятелей Республики Татарстан проходят различные мероприятия, приуроченные к этой дате. Мы думаем, что участники Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“ будут рады стать частью этой знаменательной даты», – отмечают в республиканском оргкомитете мероприятия.

Среди задач фестиваля – создание в регионах ПФО активной театральной среды, включающей профессиональных деятелей театрального искусства и жителей регионов, прежде всего – детей и молодежь. Конкурс проводится для двух категорий участников: детские театральные коллективы и студии (возраст – от 6 до 17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы и студии (возраст – от 18 до 35 лет включительно).

Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат гранты на создание новой постановки или же по решению организаторов будет предоставлена возможность принять участие в образовательном туре, направленном на совершенствование навыков театрального мастерства.

Организаторами события выступают аппарат полпреда Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Удмуртской Республики и органы государственной власти регионов округа.

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