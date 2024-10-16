Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 30 казанцев оштрафовали за парковку у контейнерных площадок
В Казани выявлено 139 фактов запаркованности контейнерных площадок. По каждой из ситуаций составлены протоколы, к административной ответственности привлекли 35 человек, сообщается в телеграм канале УК «ПЖКХ».
Региональный оператор напомнил, что нарушителям грозит штраф в размере 2 тысяч рублей. Меры принимаются в связи с тем, что оставленные автомобили препятствуют вывозу мусора, что приводит к срыву графика работ.
Нарушителей ищут с помощью искусственного интеллекта. С осени благодаря нововведению уже вынесено 23 постановления.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»