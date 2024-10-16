Более 30 казанцев оштрафовали за парковку у контейнерных площадок

В Казани выявлено 139 фактов запаркованности контейнерных площадок. По каждой из ситуаций составлены протоколы, к административной ответственности привлекли 35 человек, сообщается в телеграм канале УК «ПЖКХ».

Региональный оператор напомнил, что нарушителям грозит штраф в размере 2 тысяч рублей. Меры принимаются в связи с тем, что оставленные автомобили препятствуют вывозу мусора, что приводит к срыву графика работ.

Нарушителей ищут с помощью искусственного интеллекта. С осени благодаря нововведению уже вынесено 23 постановления.