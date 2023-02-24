Более 30 казанцев лишились денег, решив купить мобильники по бросовым ценам

В прокуратуру обратились более 30 жителей Казани. Они рассказали, что стали жертвами мошенников. Об этом «Татар-Информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, несколько десятков жителей Казани заказали через соцсети дорогостоящие гаджеты. Продавец мобильников и техники просила за девайсы предоплату. Однако, получив деньги, она пропадала.

Прокуратура РТ начала проверку по данному факту.