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Руc Тат
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Происшествия 24 февраля 2023 21:36

Более 30 казанцев лишились денег, решив купить мобильники по бросовым ценам

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В прокуратуру обратились более 30 жителей Казани. Они рассказали, что стали жертвами мошенников. Об этом «Татар-Информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, несколько десятков жителей Казани заказали через соцсети дорогостоящие гаджеты. Продавец мобильников и техники просила за девайсы предоплату. Однако, получив деньги, она пропадала.

Прокуратура РТ начала проверку по данному факту.

#Прокуратура РТ #Мошенничество
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