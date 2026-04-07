Более 30 IT-компаний из 12 регионов России за год переехали в Татарстан

В прошлом году 34 IT-компании из 12 регионов России переехали для работы в Татарстан. Их совокупная выручка за год составила 5 млрд рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«В основном приезжают компании, которые уже имеют стабильный рост, стабильный продукт. И в этом мы тоже видим основную стратегию роста нашей отрасли на последующие годы», – сказал он.

Габдрахманов подчеркнул, что динамика роста IT-сферы сохраняется в последние годы. Так, за пять лет выручка отрасли увеличилась почти в 2,5 раза. За 2025 год она прогнозируется в 269 млрд рублей.

«По прогнозным значениям, за прошлый год рост составил порядка 35%», – констатировал замминистра цифрового развития.

По его словам, сегодня в сфере IT работают более 3,5 тыс. компаний. «51 новая компания появилась в прошлом году, из них более половины переехали из других регионов в Татарстан», – отметил Габдрахманов.

Он добавил, что налоговые платежи отрасли в бюджеты всех уровней в прошлом году увеличились на 20% по сравнению с 2024-м и составили 42 млрд рублей.