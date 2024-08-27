Более 30% иностранных студентов вузов приехали в Татарстан из Туркменистана

Более 30% иностранных студентов, которые обучаются в вузах Татарстана, приехали из Туркменистана. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«По данным на 1 июля, с учетом выпуска этого года, у нас числится 7 753 студента из Туркменистана. Это переходящий контингент. Понятно, что по итогам приемной кампании будет больше. Это свидетельствует о серьезности наших отношений в сфере высшего образования», – сказал спикер.

Поминов уточнил, что большая часть студентов из Туркменистана учится в Казанском федеральном университете. Всего в 45 вузах Татарстана обучается почти 150 тыс. студентов, в том числе около 22 тыс. иностранных.

Он подчеркнул, что некоторые вузы Татарстана сотрудничают с университетами Туркменистана. При этом, по словам Поминова, у двух республик есть большой потенциал по взаимодействию в сфере профессионального образования.

«У нас более ста учреждений профобразования. Они готовят специалистов рабочих профессий для всех отраслей промышленности и социальной сферы. Предлагаю нам поработать в этой сфере», – заявил он.