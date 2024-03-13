Более 30 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью за ночь

За ночь на территории Воронежской области были уничтожены более 30 беспилотников ВСУ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на местах, куда упали сбитые объекты, есть несущественные повреждения инфраструктуры и жилья.

Так, в Бутурлиновском районе повреждения получил частный дом и трансформатор, а в Советском районе Воронежа была частично разрушена кровля магазина. Среди населения пострадавших нет.



Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объёме и в самые короткие сроки.