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СВО 13 марта 2024 07:55

Более 30 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью за ночь

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За ночь на территории Воронежской области были уничтожены более 30 беспилотников ВСУ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на местах, куда упали сбитые объекты, есть несущественные повреждения инфраструктуры и жилья.

Так, в Бутурлиновском районе повреждения получил частный дом и трансформатор, а в Советском районе Воронежа была частично разрушена кровля магазина. Среди населения пострадавших нет.

Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объёме и в самые короткие сроки.

#воронеж #беспилотник
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