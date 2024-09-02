Более 3 тысяч человек посетили второй Камский книжный фестиваль в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

30 и 31 августа в Нижнекамске прошел расширенный Камский книжный фестиваль. Мероприятие было приурочено к Дню Республики, который отмечался в пятницу, и стало продолжением казанского Летнего книжного фестиваля «Смены» — одного из крупнейших книжных событий России.

Мероприятие развернулась на нескольких площадках: в сквере имени Лемаева, театральном комплексе «Джалиль» и Молодежном центре инициатив «Ковер». Программа была сосредоточена вокруг двух основных тем — искусство и прогресс. Гостей ожидали книжная ярмарка, лекции, дискуссии, презентации новых изданий, детские лаборатории, семейная программа, выставка и многое другое.

Событие состоялось при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Как отметила руководитель программы Елена Снежко, фестиваль проводится в городе уже во второй раз.

«Сегодня мы видим явную растущую заинтересованность горожан в чтении, литературе и книжных новинках. Некоторые издания на книжной ярмарке были куплены моментально — это не может не радовать», — заметила она.

Сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский напомнил, что в этом году программа претерпела значительные изменения. Выросло количество издательств-участников, увеличилось число детских мастер-классов, лекций для взрослых и других активностей.

«Так, фестиваль постепенно становится традиционным событием, которое ждут горожане», — уверен он.

Фестиваль открылся книжной ярмаркой в сквере Лемаева. Ее участниками в течение двух дней стали более 50 издательств, которые представили нижнекамцам главные литературные новинки, провели обсуждения со своими представителями.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Образовательная программа сосредоточилась вокруг тем искусства и прогресса. Так, член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики РФ и популяризатор космонавтики Александр Хохлов прочитал лекцию о достижениях человека в космосе, а историк архитектуры, основатель компании «Глазами инженера» и экскурсовод Айрат Багаутдинов рассказал о том, как полюбить архитектуру Нижнекамска и как двигался архитектурный прогресс в нашей стране. Максим Мамлыга — главный редактор медиа БИЛЛИ, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания» — прочитал лекцию «Литература и прогресс: тренды современного нон-фикшна», а Станислав Михайлов-Нордэн — сценарист и преподаватель драматургии, создатель мультиков «Мишки ми-ми-мишки», «Куми-куми», «С.О.Б.Е.З», Take My Muffin — рассказал о мастерстве рассказчика и о том, как начать сочинять и не быть скучным. Лекционную программу завершил композитор, экс-участник проектов «Елочные игрушки» и 2H Company Александр Зайцев с лекцией «Как писать музыку?».

Кроме того, для нижнекамцев провели дискуссии, посвященные актуальным вопросам. Так, обсуждались вопросы ответственного отношения к животным в городской среде, детская литература, влияние паблик-арта, литературы, книгоиздания на облик городов. Рассказали всем желающим и о том, как рождаются научные открытия. Не остался без внимания сам Нижнекамск — участники обсудили изменения, которые произошли в городе, а также его будущее.

Детская программа также была расширена. Для ребят провели множество мастер-классов, воркшопов, творческих занятий. К примеру, под руководством преподавателей они делали коллажи про завод, о котором мечтают, придумали сказочный мир и его персонажей, оживили их и сняли свое кино, нарисовали свои паттерны для создания необычных существ, вместе создали общую картину из слов и фраз, которые отражают их настроение и эмоции с помощью трафаретной печати, а в самом конце построили собственные «Шуховские башни».

Также юные гости вместе с художниками-графиками работали в иллюстраторской мастерской, а подростки приняли участие в лаборатории «Бюро находок». В рамках нее создается отдельная мультивселенная, посвященная Татарстану.

Кроме того, в дни фестиваля в Нижнекамске проводилась запись программ с главными городскими предпринимателями, работниками культуры и специалистами для федерального радио «Культура», проходила выставка «О-картинки. Детская книга Оттепели», турнир «Шахматный разворот». В сквере имени Лемаева развернулся двухдневный большой мастер-класс по раскраске, созданной специально к фестивалю дизайнером Анной Наумовой. Она рассказывает об искусстве и прогрессе Нижнекамска и раздавалась на фестивале бесплатно. После мастер-класса все желающие забрали раскраску с собой и могут повесить ее дома в качестве постера.