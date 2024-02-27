Более 8 тысяч человек посетили стенд Татарстана на выставке-форуме «Россия»

Более восьми тысяч человек посетили стенд Республики Татарстан, который открылся сегодня в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

На стенде работает команда представителей Министерства экономики РТ, Центра «Мой бизнес», институтов поддержки бизнеса. Вице-премьер Татарстана – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов также побывал сегодня на стенде, где организована насыщенная программа мероприятий. Он осмотрел выставку, посвященную технологическим достижениям республики.

Здесь представлен беспилотник, предназначенный для инспекции промышленных объектов, аэроразведки и мониторинга территорий, создания цифровых моделей местности и доставки грузов весом до 7 кг; макет зарядных станций для электрических автомобилей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, для всех гостей стенда были организованы активности, начиная от мастер-классов по изготовлению чак-чака и сувенирной продукции и заканчивая деловой игрой «Мой бизнес в Татарстане». В активностях приняли участие более 300 человек.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.