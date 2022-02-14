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Общество
14 февраля 2022  00:28

Более 3 тыс. жителей Челнов вышли на уборку снега

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Более 3 тыс. жителей Челнов вышли на уборку снега

На уборку снега в воскресенье вышли более 3 тыс. жителей Набережных Челнов. «Снежным десантом» во всех трех районах города очищено от снега около 24 км тротуаров. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Вооружившись лопатами, на улицу вышли сотрудники управляющих компаний, городских предприятий и учреждений, депутаты горсовета, студенты, школьники. Они очищали территории скверов и бульваров, придомовых и пришкольных территорий, тротуары у детских садов и магазинов, площадки у остановочных павильонов. 

Так, бульвар Строителей, тротуар к школе №18 от снега очистили жители, активисты и председатель ТОС, ученики школы, руководитель исполкома Фарид Салахов, глава центрального района Искандер Галимов, депутат горсовета Эдуард Фаттахов. 

На общественных пространствах — площади Азатлык и набережной Табеева — работали сотрудники исполнительного комитета. 

Школьники и студенты в субботу помогли очистить тротуары и дорожки, ведущие к учебным заведениям. 

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#уборка снега #Набережные Челны
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