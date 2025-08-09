Более 3 тыс. участников собрались на Гонке Героев в Менделеевском районе

День физкультурника в Менделеевском районе РТ отмечают на трассе Гонки Героев, где проходят масштабные спортивные испытания. Руководитель района Роберт Искандаров в своем Телеграм-канале подчеркнул символичность проведения мероприятия именно в этот день.

Он привел слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова о том, что в республике развитию спорта уделяется приоритетное внимание.

Татарстан признан самым спортивным регионом России: регулярными занятиями физкультурой занимаются 65,8% жителей, в республике насчитывается около 12 тысяч спортивных объектов, а в прошлом году было проведено более 800 спортивных мероприятий различного уровня – от локальных до международных.

«Вносит свой вклад в развитие спорта и Гонка Героев! В этом году еще ярче, еще масштабнее, еще интереснее», – отметил Искандаров.

Церемония открытия собрала более 3 тысяч участников. Символический огонь Гонки Героев зажгли ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев и ветеран специальной военной операции Айдар Нуриев.

В настоящее время гонка в полном разгаре, команды выходят на старт.

Фото и видео: Телеграм-канал Роберта Искандарова