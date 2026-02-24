Более 3 тыс. гостей: в Высокогорском районе впервые отметили Масленицу в Дубъязах

В Высокогорском районе Татарстана прошли масленичные гуляния. В этом году праздник впервые организовали на новой площадке – в поселке Дубъязы. Программа стартовала в 10:00 и продолжалась до 16:00.

Глава района Равиль Хисамутдинов сообщил, что это была самая масштабная Масленица в истории муниципалитета. По подсчетам организаторов, площадку посетили более 3 тысяч человек. По его оценке, праздник получился ярким и запоминающимся, а первый опыт проведения на новой территории оказался удачным.

Площадку оформили в русском народном стиле, дополнив традиционные элементы современными деталями. Слоган «Хоровод теплых традиций» отражал концепцию события: вокруг масленичного костра собрались гости со всего Татарстана и из других регионов. Кульминацией стало сожжение пятиметрового чучела.

Концертная программа развернулась на 12-метровой сцене. Перед зрителями выступили фольклорные коллективы республики. Хедлайнером стала фолк-группа ZAKARIA, исполнившая народные песни в современных аранжировках. Также на сцену вышли NEWFOLK, казачий хор Алатырь, народный ансамбль Иволга и другие артисты. В программе звучали как традиционные мотивы, так и современные композиции.

Организатор праздника Александр Шмагин отметил, что интерес к фольклору в последние годы растет, а национальные мотивы получают новое звучание и становятся основой для современных проектов. По его словам, именно поэтому на одной площадке решили объединить прошлое и будущее – в музыке, декорациях и общей атмосфере.

Помимо концерта, гостей ждали фаер-шоу, интерактивные программы и флешмобы, катание на санях и снегоходах, фотозоны и работа фотографов. Прошли показательные кулачные бои с участием 30 боксеров из спортивных школ Татарстана. Состоялся конкурс на лучший костюм, победителю вручили смартфон.

Победительница Мария Новицкая рассказала, что сшила костюм самостоятельно, маску изготовила из папье-маше, а длинные косички сделала своими руками. Она отметила, что хотела создать образ, в котором сочетаются традиции и современный взгляд, и поблагодарила всех, кто поддержал ее голосованием.

Отдельную часть программы составили народные зимние забавы: перетягивание каната, метание валенок, стрельба из лука, разбивание горшков, распил бревен и другие состязания. Участникам интерактивных площадок вручили более 1,5 тысячи призов. Завершился праздник дневным салютом и шоу цветного дыма, которое, по отзывам гостей, стало одним из самых впечатляющих моментов.

Гостья праздника Эндже Каюмова рассказала, что приехала на Масленицу всей семьей. По ее словам, мероприятие понравилось и детям, и взрослым, а сожжение чучела и необычный салют произвели особенно сильное впечатление.

Организаторы уделили внимание вопросам безопасности: на площадке дежурили сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полицейские.

«Высокогорская Масленица» прошла под эгидой Года единства народов России и в рамках районного бренда «Биектау куршеләре». Праздник также стал частью республиканского проекта Зима в Татарстане. Команда проекта развернула интерактивную бренд-зону, где гости могли согреться чаем, получить призы, отправить открытки близким и узнать о других зимних мероприятиях в республике.

Фото: https://t.me/BiekTauMaslenica