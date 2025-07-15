Более 3 тыс. гостей посетили фестиваль «Мульма-FEST» в Высокогорском районе

Фестиваль «Мульма-FEST», прошедший в Мульминском сельском поселении Высокогорского района, собрал рекордное количество гостей – более трех тысяч человек. Это в три раза превышает численность самих мульминцев. На праздник съехались жители окрестных деревень, городов Татарстана и даже гости из других регионов.

Просторная фестивальная площадка, раскинувшаяся прямо на майдане, быстро заполнилась – зрители устраивались на лавочках, раскладывали пледы или просто садились на траву.

Мероприятие открыл танцевальный коллектив «Биектау», задав зажигательный ритм празднику. С приветственными словами к участникам обратились заместитель руководителя Исполкома района по социальным вопросам Ринат Сабирзянов и глава сельского поселения Рустем Гатауллин. Последний также вручил благодарности и награды отличившимся жителям.

Одним из самых ярких моментов стали традиционные детские конкурсы. С азартом ребята участвовали в играх «срезать приз» и «разбить горшок». Развлечения для гостей организовали на любой вкус – спортивные, семейные и игровые зоны располагались прямо на главной поляне, чтобы каждый мог найти занятие по душе.

Фестивальную атмосферу поддерживал популярный ведущий Тахир Гайнуллин. Настоящим украшением программы стали состязания по национальной борьбе корэш. Главный приз – живой баран – достался мастеру спорта международного класса из Арска Альберту Ситдикову.

Финалом праздника стало выступление известного татарстанского исполнителя Ильгарая и его команды.

Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Проект «Лето в Татарстане» охватывает все районы республики и включает мероприятия самого разного формата – от дворовых праздников и спортивных турниров до масштабных фестивалей. Его миссия – развитие внутреннего туризма, поддержка общественных пространств и создание новых точек притяжения.