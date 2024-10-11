Более 3 тыс. человек проголосовали за лидера детского самоуправления Татарстана

В Татарстане 7 октября стартовали выборы нового председателя регионального Совета Первых. Уже проголосовали более 3 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба республиканского отделения «Движения Первых».

«Председатель регионального Совета Первых будет принимать непосредственное участие в формировании повседневной деятельности движения. Вместе с лидерами всех направлений он будет реализовывать различные проекты, а также выполнять наставническую функцию "дети детям": представлять интересы детей и молодежи, запускать детские дирекции и команды волонтеров и курировать их работу, инициировать и проводить мероприятия: конкурсы, фестивали, семинары, мастер-классы и другие проекты на всех уровнях, организовывать информационные кампании по популяризации движения в республике, представлять интересы участников движения республики на федеральном уровне», – пояснили в пресс-службе.

По итогам отборочного тура в финал прошли 15 кандидатов из 10 районов республики. Поучаствовать в выборе нового председателя регионального Совета Первых можно по ссылке. Голосование продлится до 16:00 12 октября. Участвовать могут жители Татарстана любого возраста.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением Первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.