Более 3 млн россиян подали заявление на участие в ДЭГ на выборах Президента России

Более 3 млн россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах Президента России в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

«Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании до 23:59 мск 11 марта», – отметили в министерстве.

Такой возможностью могут воспользоваться жители 28 российских регионов – больше всего заявлений поступило от Московской, Ростовской, Свердловской областей, Алтайского края и Чувашии.

Голосование на платформе ДЭГ будет длиться с 8 утра 15 марта и до 8 часов вечера 17 марта (в каждом субъекте РФ по местному времени).

Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).