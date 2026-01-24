Более 3 млн кв.м жилья планируют ввести в Татарстане в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году планируется ввести 3,175 млн кв. м жилья. Из них 1,98 млн кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство, 1,045 млн кв. м – на многоквартирные дома инвестиционного сегмента, а 150 тыс. кв. м – по программе социальной ипотеки, включающей 107 домов в 29 районах республики. Об этом в Доме Правительства Татарстана рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, к нему по видеоконференции подключились все муниципальные районы республики.

Как и в прошлом году, продолжат работу четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В этом году квартиры и дома получат 641 ребенок-сирота, 21 многодетная семья с пятью и более детьми, 61 молодая семья и три семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Для многодетных семей муниципалитеты должны до 1 февраля предоставить актуализированные документы. Для детей-сирот предусмотрена покупка 641 жилого помещения в 52 многоквартирных домах.

Поддержка жилищного строительства будет идти через республиканскую программу по обеспечению инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, с бюджетом 1 млрд рублей на дороги и инженерные сети.

В области образования в 2026 году построят 10 объектов: четыре новые школы в Кукморском и Бугульминском районах, в Казани, а также три школы, переходящие с прошлого года, в Агрызе, Буинске и Мензелинске. Лимит финансирования составляет 5,33 млрд рублей, госконтракты планируются на февраль.

В дошкольной сфере откроется новый детский сад в Елабуге, а два объекта продолжат строить в Пестречинском и Зеленодольском районах. На переходящих детских садах работы достигли 49%, бюджет на все объекты составляет 1,38 млрд рублей.

В здравоохранении продолжат строительство приемно-диагностического отделения в Казани с лимитом финансирования около 173 млн рублей, госконтракт намечен на 30 января.

В сфере спорта планируют возвести 14 объектов: четыре крытых футбольных манежа, шесть универсальных спортивных площадок, три ледовые арены и Центр развития футбола в Казани, который сейчас выполнен на 56%. Ледовые арены строятся в Аксубаевском и Тукаевском районах.

В культуре запланировано строительство одного нового объекта в Мензелинском районе и продолжение двух переходящих объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с бюджетом 610 млн рублей.

В экологии продолжается рекультивация иловых полей в Казани, готовность объекта составляет 93%.

В области молодежной политики построят семь объектов с финансированием 843 млн рублей: шесть детских оздоровительных лагерей и универсальную спортивную площадку в Зеленодольском районе. На пяти лагерях работы достигли 8%.

В текущем году также будут реализованы 27 объектов социальной инфраструктуры: 21 исполнительный комитет и шесть пунктов комплексного обслуживания населения на общую сумму 297 млн рублей.

Благоустройство общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», Всероссийского конкурса лучших проектов и республиканской программы охватит 51 территорию. На эти цели выделено 2,445 млрд рублей, госконтракты планируются до конца марта.

По модернизации инженерных сетей предусмотрена реализация восьми республиканских и федеральных программ. Контракты по шести республиканским программам будут заключены до конца февраля – по очистным сооружениям; до конца марта – на восстановление уличного освещения и обеспечение питьевой водой; до конца апреля – замена котлов в котельных; до конца мая – реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления.

Федеральные программы включают девять объектов инженерной инфраструктуры на 955 млн рублей и 17 объектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Шайдуллин отметил, что строительство остается одной из наиболее травмоопасных отраслей, поэтому контроль за безопасностью труда и профилактика травматизма остаются приоритетом. С начала года Государственный строительный надзор провел девять проверок и вынес 14 постановлений, а специалисты Главного инвестиционно-строительного управления осуществили 58 контрольно-надзорных мероприятий.

Министр подчеркнул, что ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучшая организация по охране труда в строительной отрасли», где победителей определяют по восьми номинациям. Главам муниципалитетов направлены письма для выдвижения кандидатов.

Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что охрана труда на стройплощадках – вопрос первостепенной важности, и нарушения стандартов создают прямую угрозу жизни и здоровью работников. Он подчеркнул, что эту тему необходимо держать под пристальным контролем на каждом объекте.