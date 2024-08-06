Более 3% автомобилей в Татарстане не прошли проверку на экологичность

С начала июня в Татарстане проводится операция «Чистый воздух». Сотрудники Минэкологии РТ, Госавтоинспекции МВД по РТ и регионального Ространснадзора проверяют автомобили на экологичность, рассказали в пресс-службе министерства.

С начала акции специалисты проверили более 2,7 тысячи транспортных средств. У 91 из них, или 3,3%, были выявлены превышения по загрязняющим веществам. Водители таких автомобилей получили предупреждения. Им рекомендовано провести техобслуживание транспорта, чтобы устранить неисправности выхлопной системы.

Операция проводится в 17 районах республики. Проверку проходят все типы транспортных средств: легковые, грузовые автомобили, автобусы. До 1 октября, как ожидается, специалисты посетят 25 районов.

В Минэкологии отметили, что операция «Чистый воздух» направлена на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и способствует достижению целей национального проекта «Экология». Он реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.