Татарстанцы подали более 28 тысяч заявок на догазификацию

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

На участие в программе социальной догазификации россияне подали уже 985 тысяч заявок, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Из них от татарстанцев поступило более 28 тыс. заявок.

«Более 28 тысяч заявок поступило в Татарстане на догазификацию. Почти по всем заявкам заключены договоры о подключении. До 16 тысяч участков доведены газопроводы, голубое топливо пришло в 10 тысяч домов», – сообщил замруководителя исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России», член республиканского штаба по догазификации Виктор Затеев.

Также он перечислил категории татарстанцев, которые получат по сто тысяч рублей на проведение газа по участку и покупку оборудования.

«Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в случае их гибели – члены семей, а также инвалиды, семьи с ребенком-инвалидом, многодетные и малоимущие. Такую же субсидию получат семьи участников военной спецоперации, сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ, направленных в командировку в зону специальной военной операции», – уточнил Виктор Затеев.

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков Президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.

В Татарстане подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг, портале ЕОГ (единый оператор газификации) и абонентские пункты ООО «Газпром трансгаз Казань».