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Более 28 тыс. зрителей посмотрели новогодние спектакли в казанском театре кукол «Экият»
Более 28 тыс. малышей с родителями посмотрели новогодний спектакль в татарском театре кукол «Экият» в Казани. Праздничный марафон, стартовавший 16 декабря, завершился 10 января. За 23 дня было сыграно 112 спектаклей.
В этом году для малышей и их родителей представили спектакль «Щелкунчик и Новогодний бал». Режиссером постановки выступил худрук театра Ильгиз Зайниев.
После каждого спектакля в фойе театра разыгрывалась интермедия вокруг елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и полюбившимися сказочными героями.
«Всё прошло с успехом и аншлагами, в общем, как всегда. Мы благодарим всех артистов, работавших в плотном графике, работников театральных цехов и всех служб театра, участвовавших в подготовке и проведении новогодних представлений. И, конечно же, благодарим наших дорогих зрителей за то, что были с нами в эти праздничные дни! Но мы не прощаемся надолго! Уже сегодня наш театр возвращается к репертуарным спектаклям,» — сообщили в театре, выразив надежду на дальнейшие встречи.
Фото предоставлены пресс-службой театра
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