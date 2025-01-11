Более 28 тыс. зрителей посмотрели новогодние спектакли в казанском театре кукол «Экият»

Более 28 тыс. малышей с родителями посмотрели новогодний спектакль в татарском театре кукол «Экият» в Казани. Праздничный марафон, стартовавший 16 декабря, завершился 10 января. За 23 дня было сыграно 112 спектаклей.

В этом году для малышей и их родителей представили спектакль «Щелкунчик и Новогодний бал». Режиссером постановки выступил худрук театра Ильгиз Зайниев.

После каждого спектакля в фойе театра разыгрывалась интермедия вокруг елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и полюбившимися сказочными героями.

«Всё прошло с успехом и аншлагами, в общем, как всегда. Мы благодарим всех артистов, работавших в плотном графике, работников театральных цехов и всех служб театра, участвовавших в подготовке и проведении новогодних представлений. И, конечно же, благодарим наших дорогих зрителей за то, что были с нами в эти праздничные дни! Но мы не прощаемся надолго! Уже сегодня наш театр возвращается к репертуарным спектаклям,» — сообщили в театре, выразив надежду на дальнейшие встречи.