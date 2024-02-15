Более 2,8 тыс. обращений от военнослужащих и членов их семей поступило омбудсмену РТ

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Уполномоченному по правам человека в Татарстане в прошлом году поступило 2 818 обращений от военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщила омбудсмен Сария Сабурская на 51-м заседании Госсовета РТ.

«Граждане сообщали о вопросах выплат военнослужащим денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта, содействии в прохождении военно-врачебной комиссии после ранения, оказании надлежащей медицинской помощи, а также в поиске военнослужащих либо обмене их на пленных граждан Украины», – рассказала докладчик.

При содействии Минобороны РФ и федерального омбудсмена восьмерых татарстанцев в прошлом году удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину. Кроме того, 3 и 29 января еще пять жителей республики вернулись домой, подчеркнула Сабурская.

Она добавила, что во второй половине прошлого года проводились тематические приемы родных и близких военнослужащих, проходящих военную службу в полках, сформированных в Татарстане.