Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 2,8 тыс. обращений от военнослужащих и членов их семей поступило омбудсмену РТ
Уполномоченному по правам человека в Татарстане в прошлом году поступило 2 818 обращений от военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщила омбудсмен Сария Сабурская на 51-м заседании Госсовета РТ.
«Граждане сообщали о вопросах выплат военнослужащим денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта, содействии в прохождении военно-врачебной комиссии после ранения, оказании надлежащей медицинской помощи, а также в поиске военнослужащих либо обмене их на пленных граждан Украины», – рассказала докладчик.
При содействии Минобороны РФ и федерального омбудсмена восьмерых татарстанцев в прошлом году удалось включить в списки обмена пленными и вернуть на родину. Кроме того, 3 и 29 января еще пять жителей республики вернулись домой, подчеркнула Сабурская.
Она добавила, что во второй половине прошлого года проводились тематические приемы родных и близких военнослужащих, проходящих военную службу в полках, сформированных в Татарстане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»