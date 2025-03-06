Более 2,8 млн жителей Татарстана улучшили условия проживания по программе СКК

В Татарстане с помощью средств специальных казначейских кредитов (СКК) у более 2,8 млн человек улучшились условия проживания. По этому показателю республика оказалась среди регионов-лидеров, заявил гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Как сообщила пресс-служба фонда, в Татарстане на средства СКК построили систему водоснабжения «Большого Зеленодольска», территория которого прилегает к трассе Казань – Зеленодольск. Кроме того, проложили инженерные сети для жилого района «Салават Купере» и ввели в эксплуатацию напорную хозяйственно-бытовую канализацию от площадки ОЭЗ «Иннополис» до канализационной насосной станции «Березовая Роща».

Также среди регионов-лидеров по этому показателю средства Республика Саха (Якутия) (1 млн) и Республика Адыгея (497 тыс.), Калужская область (378 тыс.), а также Приморский край (почти 362 тыс.).

Напомним, данную программу запустили в 2023 году. Она направлена на строительство и модернизацию инженерно-коммунальных, социальных, дорожно-транспортных объектов и улучшение качества жизни граждан.

«С начала реализации программы СКК завершили 162 объекта и мероприятия в 31 регионе, парки общественного транспорта пополнили 5957 новыми автобусами в 73 регионах. В результате субъекты России получили мультипликативный эффект, который положительно отразился на разных сферах жизни людей и получаемых услугах», - сказал первый замминистра строительства и ЖХК РФ Александр Ломакин.

Он подчеркнул, что благодаря такому механизму у порядка 6,5 млн россиян улучшились условия проживания.

«Специальные казначейские кредиты зарекомендовали себя как действенная программа финансовой поддержки. С 2023 года по этому механизму уже многое сделано в регионах нашей страны. На сегодняшний день работа продолжается еще более чем по 250 объектам и мероприятиям. А значит, в населенных пунктах станет еще больше важных для комфортной жизни объектов», – добавил Шагиахметов.

Куратор данной программы - Минстрой России, оператор - Фонд развития территории.