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Более 275 тыс. татарстанцев проголосовали за благоустройство общественных пространств
Свыше 275 тысяч жителей Татарстана уже выбрали общественные пространства, благоустройство которых состоится в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
На совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов призвал усилить информационную кампанию и активнее оповещать жителей о проводящемся голосовании. До его завершения осталось чуть больше двух недель, напомнил руководитель республики.
Как рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, в голосовании приняли 67% ожидаемых участников. За прошедшую неделю динамика составила 76 тысяч человек.
«Четыре муниципалитета уже выполнили план. Это Арский, Высокогорский, Сабинский и Алькеевский районы», — сказал министр.
Еще в 10 районах доля проголосовавших превышает 90%.
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