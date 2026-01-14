Более 270 тыс. тонн снега вывезено со станций и перегонов ГЖД с начала зимы

С начала зимы со станций и перегонов Горьковской железной дороги вывезено 275 тыс. тонн снега. Всего очищено около 40 тыс. км железнодорожного пути, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Горьковская магистраль вывезла свыше 1,1 млн куб. метров снега с начала зимнего сезона, в том числе около 853 тыс. куб. метров снега вывезено в новогодние праздничные дни. Специализированной техникой в этот период очищено почти 18 тыс. км железнодорожного полотна. Максимальные объемы снега были убраны с 3 по 8 января», – говорится в сообщении.

Для уборки и вывоза снега на Горьковской железной дороге используется 105 единиц спецтехники. Для складирования убранного с пути снега выделено более 1,1 тыс. специальных зон.

Ежедневно проводится очистка и обработка территорий вокзалов и станций от снега и льда. Платформы обрабатывают песком и реагентами. Для создания комфортных условий пассажирам организовано техническое обслуживание зданий и сооружений, на вокзалах проверяется работа систем отопления.

Железнодорожники также проверяют готовность подвижного состава – исправность тормозного, пневматического, механического, дизельного и электрооборудования, экипажной части, тяговых и вспомогательных электрических машин, приборов безопасности и радиосвязи.

Кроме того, усилен контроль над состоянием осветительной аппаратуры, стрелочных переводов и систем связи. Проверена исправность автоматической системы против обледенения контактной сети.