Более 270 новобранцев из Нижнекамска отправятся служить в этот осенний призыв

В осенний призыв этого года из Нижнекамского района Татарстана на срочную военную службу отправятся более 270 новобранцев, включая 27 водителей. Призывная комиссия полностью сформирована и работает с 1 октября, рассказал на деловом понедельнике в исполкоме Нижнекамска военком района Фарид Мингариев.

«Всего запланировано 11 отправок на сборный пункт. Первая уже прошла, ближайшая — завтра, в ноябре служить уедут еще восемь групп», — уточнил руководитель военного комиссариата Нижнекамска.

Докладчик подчеркнул, что Нижнекамский район более десяти лет занимает в республике лидирующие позиции в организации и подготовке призыва граждан на военную службу, но в последние два года эта работа требует больших усилий.

«Основная проблема заключается в росте числа граждан, которые уклоняются от исполнения обязанностей по воинскому учету. Значительно возросло количество призывников, предъявляющих необоснованные жалобы на состояние здоровья. От призыва к призыву увеличивается число обращений в суды от призывников из-за несогласия с решениями призывной комиссии, часто эти обращения необоснованы», — отметил Мингариев.

Военком убежден, что причина этого явления — в низкой эффективности работы по воспитанию в гражданах мотивации к военной службе, в первую очередь — в учреждениях образования, а также в недостаточной роли семьи в воспитании у детей готовности служить.

«Эти и другие обстоятельства заставляют всех вовлеченных к выполнению призыва в авральном режиме применять принудительные меры работы, в том числе и через обращения в правоохранительные структуры <…>. Но поставленные задачи по организации призыва выполняются», — подчеркнул военком.

Поставленные задачи должны выполняться и впредь, впереди — весенний призыв, врачебной комиссии нужно внимательно подойти к каждому призывнику, сказал в свою очередь и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.