Более 2,7 тыс. памятных мест приведут в порядок единороссы Татарстана

18 апреля в Татарстане начнут приводить в порядок памятники Великой Отечественной войны, а также места воинских захоронений. В рамках Всероссийского субботника по благоустройству уборку проведут более чем на 2,7 тыс. объектов.

К работе присоединятся активисты местных отделений и «Молодой Гвардии Единой России», сообщает пресс-служба татарстанского отделения партии.

К примеру, на Арском кладбище в Казани молодогвардейцы проведут уборку на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, в Набережных Челнах активисты местного отделения приведут в порядок территорию у мемориала Мусы Джалиля и Обелиска Славы.

Кроме того, мероприятия всероссийского субботника пройдут у Стелы строителям ж/д станции Буа в Буинске, у мемориального комплекса на площади Победы в Азнакаево, на Аллее Славы в Высокой Горе, у памятника погибшим в Великой Отечественной войне на улице Садовой в Казани, в парке Победы в Муслюмово и у мемориала Великой Отечественной войны в Сабах.