Более 27 тыс. бланков дипломов закупят для техникумов и колледжей РТ

Госкомитет РТ по закупкам объявил электронный аукцион на поставку бланков документов государственного образца об образовании. Заказчиками выступают 39 профессиональных образовательных организаций республики. Начальная максимальная цена контракта превышает 4,1 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета.

Планируется закупить 27 519 бланков. В перечень входят дипломы о среднем профессиональном образовании, в том числе с отличием, приложения к ним, обложки, а также аттестаты об основном общем образовании.

В документации указано, что вся продукция должна соответствовать требованиям приказов Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 10 марта.