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Более 260 уголовных дел в отношении несовершеннолетних возбудили в Татарстане за 2023 год
В 2023 году в следственном управлении возбуждено 264 уголовных дела по преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
При этом в суд направлено 206 уголовных дел в отношении 248 несовершеннолетних обвиняемых.
В пресс-службе ведомства указали, что в каждом устанавливается, имело ли место вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность со стороны взрослых — возбуждено 26 таких уголовных дел.
Так, в 2023 году вынесли приговор мужчине, который вместе с несовершеннолетним приобретал и распространял наркотики на территории столицы Татарстана. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
За тот же период следователями внесено 195 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, по результатам рассмотрения которых 189 человек привлекли к ответственности.
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