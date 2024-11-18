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Более 260 предприятий РТ участвуют в нацпроекте «Производительность труда»
Более 260 предприятий Татарстана присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Обучение инструментам бережливого производства прошли около 5 тысяч сотрудников, сообщили в пресс-службе Минпромторга РТ.
Благодаря участию в мероприятиях нацпроекта компании могут сократить время, необходимое для выполнения процессов, на 31% и повысить выработку на 79%.
Сегодня в регионе прошел пресс-тур по четырем предприятиям Набережных Челнов, участвующим в нацпроекте. В осмотре принял участие первый замглавы торгового ведомства РТ Родион Карпов.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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