На Горьковской железной дороге перевезли более 2,6 тыс. питомцев без хозяев

Более 2,6 тысячи человек за прошлый год воспользовались сервисом по перевозке животных в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Услуга доступна на маршрутах Горьковской железной дороги, обслуживаемых АО «ФПК», сообщает Миндортранс Татарстана.

Чаще всего в путешествие отправляют собак и кошек, но самыми экзотическими пассажирами стали ящерицы и декоративные улитки. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Нижнего Новгорода и Кирова.

Для перевозки допускаются здоровые домашние животные, разрешённые правилами. Оформление специального документа производится в багажных кассах. На протяжении пути питомец находится в закрытом контейнере или клетке в отдельном купе, где у него есть доступ к воде, корму и лотку. Ответственность за состояние животного в дороге несут проводники пассажирских вагонов.

Владельцам необходимо заранее подготовить для питомца комплект документов (ветпаспорт, метрику), запас корма и воды, игрушку, а также абсорбент для поддержания чистоты в переноске.