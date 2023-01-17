Более 26 тыс. многодетных семей в Татарстане ожидают предоставления земельных участков

В Татарстане в списки на получение земельных участков включены более 71 тыс. многодетных семей. Около 45 тыс. из них получили в собственность земли, еще более 26 тыс. ожидают предоставления участков. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минзеимущества.

«В прошлом году было предоставлено 2 787 участков. Но в ряде муниципальных образований темпы предоставления земельных участков многодетным семьям нельзя назвать удовлетворительными. В республике десять муниципальных районов, где процент обеспеченности менее 80%», – рассказал докладчик.

В Балтасинском, Тукаевском и Заинском районах показатель предоставления земельных участков многодетным семьям составляет от 80% до 90%; в Елабужском, Алексеевском, Буинском, Муслюмовском, Чистопольском и Тетюшском районах – от 90% до 99%. «Стопроцентное значение показателя за 2022 год выполнено в 24 муниципальных образованиях», – отметил Аглиуллин.

По его словам, в ряде муниципалитетов участки, пригодные для индивидуального жилищного строительства, практически отсутствуют. Наиболее сложная ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах, где общий дефицит земель достигает свыше 16 тыс. участков. «Это более 73% от общего дефицита по республике», – уточнил он.

Министр заметил, что в Казани продолжается работа с федеральными массивами. Так, на сегодня сформировано около 2,3 тыс. участков, из них по 2 тыс. принято решение о предоставлении многодетным семьям.

Кроме того, в конце прошлого года был утвержден генеральный план поселка Березовка Красносельского сельского поселения. После внесения изменений в границы населенного пункта будет разработан проект планировки территории. Предполагается сформировать до 300 участков.

Глава Минзеимущества подчеркнул, что в Набережных Челнах для обеспечения всех очередников землями требуется не менее 900 гектаров. Всего в списки на получение участков включены 9 250 многодетных семей, предоставлено 3 399 участков, осталось предоставить еще 5 851. «Исполкому Набережных Челнов и Тукаевскому району необходимо изыскать массивы для предоставления многодетным семьям», – заявил докладчик.

Он добавил, что министерство систематически направляет в муниципальные образования предложения по реализации земель сельхозназначения, в том числе для предоставления многодетным семьям. Однако органы местного самоуправления сообщают об отсутствии потребности в приобретении таких земельных участков.

«За прошлый год наблюдается значительное увеличение извещений о намерении продать участки сельхозназначения, – сказал Аглиуллин. – Нефтяные компании выразили намерение приобрести 127 таких участков общей площадью 227 гектаров».

Еще одним важным социальным проектом является приобретение жилых помещений для детей-сирот. За период 2013 – 2022 годы министерством приобретено в собственность республики 3 963 жилых помещения, в том числе в прошлом году – 600. «В этом году работа будет продолжена», – резюмировал министр.