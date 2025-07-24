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Общество 24 июля 2025 12:09

Губайдуллин: Более 250 ветеранов СВО примут участие в чемпионате «Амбилимпикс» в Казани

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Губайдуллин: Более 250 ветеранов СВО примут участие в чемпионате «Амбилимпикс» в Казани
Фото: © «Татар-информ»

Первый в России чемпионат профессионального мастерства «Амбилимпикс» для ветеранов СВО, вернувшихся с фронта с инвалидностью и ищущих новое профессиональное направление, пройдёт в Казани с 25 по 29 июля. Республика стала пилотной площадкой для этого проекта. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин.

По его словам, на соревнования зарегистрированы около 250 участников из 81 региона страны. Больше всего конкурсантов направил Татарстан – 26 человек. По 10 участников заявили Свердловская область и Удмуртия, по 8 – Краснодарский и Красноярский края.

«Наш чемпионат – это шанс для ребят, вернувшихся с СВО и получивших инвалидность, почувствовать, что они снова нужны, увидеть для себя новые профессиональные перспективы и показать работодателям, на что они способны», – подчеркнул Губайдуллин.

Движение «Амбилимпикс» в России развивается почти десять лет. Его цель – помочь людям с инвалидностью реализовать себя в профессии, пройти путь социализации и раскрыть свой потенциал.

#эмиль губайдуллин #ветераны СВО
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