В Татарстане более 250 услуг будут переведены в электронный вид до конца 2022 года

До конца 2022 года 253 услуги в Татарстане будут переведены в электронный вид. Об этом на брифинге о проведении Года цифровизации сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

«Первая цель — достичь в республике 100% доступности услуг в электронном виде. Вторая цель — сокращать сроки оказания услуг. Классический вариант — это 14 и 30 рабочих дней. Этот регламент будет пересмотрен — некоторые услуги будут оказываться в течение одного рабочего дня. По поручению Президента РТ создана рабочая группа для того, чтобы пересмотреть все внутренние процедуры оказания госуслуг в масштабах всей республики», — пояснил Айрат Хайруллин.

В прошлом году в цифровой формат было переведено 125 услуг.

«2021 год был таким судьбоносным не только для России, но и для Татарстана. Мы впервые выполнили досрочно указ Президента Российской Федерации о переводе социально значимых услуг в электронный вид. В ушедшем 2021 году 125 услуг доступно на портале госуслуг и ЕПГУ», — сказал спикер.