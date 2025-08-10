Более 250 участников «Ночной Казани» прошли викторину по цифровой грамотности

Фото предоставлено организаторами

Забег «Ночная Казань» с дистанциями 5 и 10 км прошел в столице Татарстана 9 и 10 августа. Помимо спортивной части, на площадке работала развлекательная программа и множество интерактивных площадок для участников и их близких.

Молодежные помощники руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РТ активно участвовали в организации интерактивных активностей. Они провели викторину по цифровой грамотности, направленную на ознакомление детей с цифровыми технологиями, предупреждение взрослых о мошенничестве и информирование педагогов и родителей о признаках вовлечения детей в деструктивные среды и способах их предотвращения.

Викторина была доступна как для болельщиков, так и для самих бегунов – многие участники проверяли знания о цифровой безопасности до и после забега. Участники могли играть индивидуально или в командах, соревнуясь за звание лучшего знатока в области защиты личных данных в интернете. Победители и активные участники получали памятные призы – стикерпаки, буклеты и листовки с полезной информацией.

За два дня более 250 человек – спортсменов, семей, молодых людей, педагогов и родителей – получили новые знания о безопасности в интернете и правилах цифровой гигиены.

Общественные помощники аппарата АТК в РТ считают важным делать профилактику в сфере безопасности интересной и интегрировать такие интерактивы в спортивные и массовые мероприятия, ведь здоровый образ жизни включает также грамотное поведение в цифровом пространстве.

Интерактивный стенд организовала общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке аппарата антитеррористической комиссии и Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан.