Более 250 татарстанцев оформили заявки по программе кэшбэка за путевки в детские лагеря

В Татарстане более 250 родителей оформили заявки по программе кэшбэка за путевки в детские лагеря. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В Татарстане 64 детских оздоровительных лагеря и базы заключили соглашение с одной из трех туркомпаний, рекомендованных Госкомитетом по туризму. На сегодня уже около 253 заявок родители успели оформить в системе кэшбэка», — рассказал докладчик.

Садыков напомнил, что в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина отрабатывается процесс по внедрению системы возврата части оплаты за услугу летнего отдыха ребенка.

«Например, родитель платит 10 тыс. рублей за путевку. С учетом того, что за свои услуги туроператор 6% к стоимости путевки накинул, получается 10,6 тыс. рублей. Родителю возвращается 5,3 тыс. рублей на карту „Мир“», — добавил он.

По словам замминистра по делам молодежи, в этой программе могут участвовать только стационарные лагеря, в нее не попадают палаточные и пришкольные лагеря, а также труда и отдыха.

«Надеемся, что на федеральном уровне будет принято решение, что пришкольные и палаточные лагеря тоже будут участвовать в программе. После завершения летней кампании, 15 сентября, процедура кэшбэка заканчивается. Думаю, что будут собраны все пожелания от регионов. Мы, конечно, выступим с предложением о том, чтобы крупные предприятия, которые имеют свои лагеря, так же, как и республиканский центр „Черноморец“, смогли выступить в форме самостоятельных операторов», — подчеркнул Садыков.

Программа поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления (программа кэшбека за путевки в детские лагеря) стартовала 25 мая. Родители смогут приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Деньги автоматически вернутся на карту «Мир» (зарегистрированной в программе лояльности), с которой была совершена покупка.