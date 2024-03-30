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Более 250 спортсменов приехали в Казань на Кубок по вэйци
В Казани стартовали крупнейшие соревнования по го «Кубок FESCO по вэйци». Турнир собрал более 250 участников, в том числе многократных чемпионов в этой дисциплине. Об этом сообщает пресс-слжуба Минспорта Татарстана.
Соревнования проходят в стенах Поволжского университета спорта и продлятся два дня. Их призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.
Во время церемонии открытия вице-президент Российской федерации го Наталья Ковалева отметила, что Казань — особый город для всех любителей этой игры, ведь именно в столице Татарстана выросли сильнейшие спортсмены.
«Рады приветствовать вас здесь, на особенной для игры го земле — в Татарстане. Сегодня мы запускаем крупнейший турнир в этом виде спорта. Для нас всех это особенный момент, поэтому хочется выразить благодарность за помощь в организации Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и, конечно, нашим региональным партнерам и друзьям», — сказала она, обращаясь к присутствовавшим.
Казань запомнится участникам и гостям турнира также своей культурной историей и личными победами, уверен директор РСШОР по шахматам, шашкам и го им Р.Г. Нежметдинова Рустам Гарифуллин.
В мероприятии также приняли участие президент Федерации го Московской области Наталья Шальнева, замдиректора Центра спортивной подготовки Минспорта РТ Константин Горбунов, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин и представитель транспортной группы FESCO Артем Шмарев.
Церемония закрытия и награждения победителей состоится 31 марта в Поволжском университете спорта.
Го, вэйци и бадук – это японское, китайское и корейское название одной игры. Это логическая настольная игра, возникшая в Китае, предположительно, от двух до пяти тысяч лет назад.
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