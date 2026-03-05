Более 250 россиян покинули Иран через Азербайджан

Иран через границу с Азербайджаном с начала военной эскалации в регионе покинули 259 граждан России. Об этом сообщило азербайджанское агентство «APA», передает «ТАСС».

С 28 февраля до 10:00 (09:00 мск) 5 марта через иранско-азербайджанскую границу в Азербайджан перешли 1 317 человек. Из них 259 – граждане Азербайджана, еще столько же – граждане России, остальные – иностранцы.

В понедельник из Баку в Москву вылетела первая группа эвакуированных из Ирана россиян – 32 человека. В ночь на 4 марта самолет Ил-76 МЧС России вывез из Азербайджана еще 117 граждан РФ, которые ранее покинули Иран через наземные пункты пропуска. Всего для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 российских граждан.