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На стройках РТ и Чувашии обнаружено 250 уклонистов от постановки на воинский учет
С начала года на стройках Казани и Чебоксар военные следователи обнаружили более 250 человек, уклоняющихся от постановки на воинский учет.
Оперативно-профилактические мероприятия под названием «Нелегальный мигрант» прошли сегодня на крупных строительных объектах в городах Казань и Чебоксары. Целью данных мероприятий являлось противодействие незаконной миграции и выявление лиц, получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.
В результате проведенной работы в сентябре 2024 года на воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан и Чувашской Республики были поставлены 11 мигрантов, а всего в текущем году на учет были поставлены 143 мигранта, которые получили российское гражданство. Проверочные мероприятия будут продолжены.
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