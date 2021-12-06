Более 250 экспертов со всей России обсудят в Казани будущее туристической отрасли
В Казани стартовал шестой туристический форум "Ориентиры будущего". Он продолжится до 7 декабря. В течение трех дней профессионалы туристические эксперты со всей России обсудят актуальные вопросы развития туризма, а также главные тренды отрасли. Сегодня состоялась первое пленарное заседание, темой которого стало "Туризм будущего. Как изменится индустрия туризма". Своими мыслями по этому поводу поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Татарстан стремится быть лидером в сфере туризма. Причем не только в разрезе внутреннего туризма, но и большое внимание мы удаляем иностранным путешественникам. Что касается основных трендов, то я бы назвала событийность, стихийность и поиск счастья», — сказала она.
Фазлеева пояснила, что люди сейчас пытаются посещать яркие, теплые, весовые события, а также меньшую роль стало играть планирование, потому что в нынешнем ритме жизни чаще туристы стали стихийно отправляться в путешествия. Кроме того, все больше люди предпочитают просто выезжать куда то с друзьями или семьёй для того, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от дел.
На форум съехались представители профильных министерств и ведомств, туроператоры, отельеры, рестораторы, инвесторы, руководители туристических показов и организаторы мероприятий со всей России. Для того, чтобы им было комфортнее общаться и делиться опытом, форум проводится в максимально неформальной обстановке, а также для гостей запланированы татарская чайная церемония, культурные перформансы и экскурсии по неклассическим местам показа Татарстана, среди которых экстрим-парк «Урам», город-курорт «Свияжские холмы», глэмпинг в Зеленодольском районе и многое другое.
«Наша основная задача на этом форуме — получить доступ к новым технологиям и решениям, которые сейчас есть в сфере туризма. К тому же, нам хочется, чтобы туристическое сообщество зарядилось энергией дня создания новых проектов. Для нас важно, чтобы объем туристического потока рос вместе с прибылью туристических предприятий. Это вполне направление экономики республики», — отметил глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.
Также участники форума обсудят тренды туризма как источник новых возможностей для турбизнеса, нестандартные средства размещения, развитие туризма на удаленных территориях, национальные тропы, гастрономический туризм и цифровизация отрасли.