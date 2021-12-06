Более 250 экспертов со всей России обсудят в Казани будущее туристической отрасли

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани стартовал шестой туристический форум "Ориентиры будущего". Он продолжится до 7 декабря. В течение трех дней профессионалы туристические эксперты со всей России обсудят актуальные вопросы развития туризма, а также главные тренды отрасли. Сегодня состоялась первое пленарное заседание, темой которого стало "Туризм будущего. Как изменится индустрия туризма". Своими мыслями по этому поводу поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Татарстан стремится быть лидером в сфере туризма. Причем не только в разрезе внутреннего туризма, но и большое внимание мы удаляем иностранным путешественникам. Что касается основных трендов, то я бы назвала событийность, стихийность и поиск счастья», — сказала она.

Фазлеева пояснила, что люди сейчас пытаются посещать яркие, теплые, весовые события, а также меньшую роль стало играть планирование, потому что в нынешнем ритме жизни чаще туристы стали стихийно отправляться в путешествия. Кроме того, все больше люди предпочитают просто выезжать куда то с друзьями или семьёй для того, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от дел.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На форум съехались представители профильных министерств и ведомств, туроператоры, отельеры, рестораторы, инвесторы, руководители туристических показов и организаторы мероприятий со всей России. Для того, чтобы им было комфортнее общаться и делиться опытом, форум проводится в максимально неформальной обстановке, а также для гостей запланированы татарская чайная церемония, культурные перформансы и экскурсии по неклассическим местам показа Татарстана, среди которых экстрим-парк «Урам», город-курорт «Свияжские холмы», глэмпинг в Зеленодольском районе и многое другое.

«Наша основная задача на этом форуме — получить доступ к новым технологиям и решениям, которые сейчас есть в сфере туризма. К тому же, нам хочется, чтобы туристическое сообщество зарядилось энергией дня создания новых проектов. Для нас важно, чтобы объем туристического потока рос вместе с прибылью туристических предприятий. Это вполне направление экономики республики», — отметил глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Также участники форума обсудят тренды туризма как источник новых возможностей для турбизнеса, нестандартные средства размещения, развитие туризма на удаленных территориях, национальные тропы, гастрономический туризм и цифровизация отрасли.