Более 250 человек приняли участие в семинарах по контрактной системе в Татарстане

Фото: Госкомитет РТ по закупкам

В Богатых Сабах состоялись зональные практические семинары по контрактной системе в сфере закупок. Участие в мероприятиях приняли более 250 человек, сообщает один из организаторов — Государственный комитет РТ по закупкам. Семинары проведены совместно с АО «Центр развития закупок».

Образовательные мероприятия на двух площадках посетили представители исполнительных комитетов и муниципальных учреждений, а также бизнесмены из Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского районов.

Специалисты рассказали заказчикам об актуальных изменениях в сфере закупок, работе в системе электронного документооборота РТ в сфере закупок, типовых ошибках при описании объекта закупки и других вопросах, а поставщикам продемонстрировали основные ошибки участников конкурентных закупок, напомнили о единых и дополнительных требованиям к участникам, штрафах и пенях по контрактам, сообщили о действующих мерах поддержки.

Также состоялся прием граждан.