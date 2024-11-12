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Более 250 человек приняли участие в семинарах по контрактной системе в Татарстане
В Богатых Сабах состоялись зональные практические семинары по контрактной системе в сфере закупок. Участие в мероприятиях приняли более 250 человек, сообщает один из организаторов — Государственный комитет РТ по закупкам. Семинары проведены совместно с АО «Центр развития закупок».
Образовательные мероприятия на двух площадках посетили представители исполнительных комитетов и муниципальных учреждений, а также бизнесмены из Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского районов.
Специалисты рассказали заказчикам об актуальных изменениях в сфере закупок, работе в системе электронного документооборота РТ в сфере закупок, типовых ошибках при описании объекта закупки и других вопросах, а поставщикам продемонстрировали основные ошибки участников конкурентных закупок, напомнили о единых и дополнительных требованиям к участникам, штрафах и пенях по контрактам, сообщили о действующих мерах поддержки.
Также состоялся прием граждан.
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