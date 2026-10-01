Более 250 человек приняли участие в акции в казанском «Приюте Человека»

Более 250 человек приняли участие в благотворительной акции в казанском пункте социального обслуживания населения «Приют Человека», приуроченной к Международному дню пожилых людей. В ней участвовала заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике Ольга Воронова, а также представители Молодежного парламента при Госсовете РТ, «Молодой Гвардии» и волонтеры, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Приют Человека» более 20 лет оказывает помощь людям, оставшимся без дома, документов, работы или средств к существованию. Сейчас в приюте проживают 37 человек. За все время работы организации 55 тыс. нуждающихся воспользовались ночлегом, а подопечным выдали 3,5 млн порций горячей еды.

«В ″Приюте человека″ они проходят социализацию, здесь их кормят, они здесь живут, их здесь трудоустраивают», – отметила Ольга Воронова. Она подчеркнула, что важно привлекать внимание общества и молодежи к проблеме людей, оказавшихся на улице, и показывать им, что рядом есть люди, готовые помочь.

Акцию поддержали Молодежный парламент при Государственном Совете Татарстана, «Молодая гвардия Единой России» и мэрия Казани. В частности, городские гостиницы передали для подопечных приюта постельное белье. Волонтеры «Молодой Гвардии» помогли с раздачей горячего питания, а представители Молодежного парламента подготовили для подопечных чак-чак.

Председатель Молодежного парламента при Государственном Совете Дамир Нургалиев отметил, что команда проекта «ТАТ+» при поддержке парламента планирует сделать такую помощь регулярной.

«Мы прекрасно понимаем, осознаем и видим ту колоссальную работу команды приюта, как они работают, как они включаются, как они восстанавливают социальное формирование всех людей, которые сюда обратились. И это самое малое, что мы можем для них сделать», – сказал Нургалиев.

Руководитель казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов назвал акцию примером объединения жителей города для помощи нуждающимся.

Сегодня в Татарстане работают более 30 пунктов социального обслуживания населения благотворительного проекта «Приют Человека». Организация также представлена в шести регионах России. По словам директора проекта Александра Суханова, на всех пунктах питания ежедневно выдают около 3,6 тыс. порций еды.

В рамках Декады пожилых людей в пунктах обслуживания также планируют раздать до 1,2 тыс. наборов с продуктами и бытовой химией в течение десяти дней.

Своей историей поделилась социальный работник центрального пункта Лилия Аглямова. По ее словам, она сама прошла через систему помощи после того, как оказалась в сложной жизненной ситуации, и уже пятый год работает в приюте.