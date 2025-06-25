Более 2,5 тысяч татарстанцев обучились приемам ухода за маломобильными гражданами

В Татарстане в рамках национального проекта «Семья» для людей старшего возраста и инвалидов, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи, развивается система долговременного ухода. Об этом сообщает Минтруд РТ.

Она предусматривает предоставление бесплатного социального пакета – комплекса из социальных услуг, включающих в себя поддержку здоровья, гигиены и питания, пункты проката средств технической реабилитации, а также обучение родственников правильному уходу за маломобильными пожилыми гражданами в «Школах ухода».

«Школа ухода» – стационарозамещающая технология, которая помогает родственникам и социальным работникам освоить практические навыки ухода за пожилыми людьми и инвалидами: техники безопасного перемещения и транспортировки, методы проведения гигиенических процедур (купание, пеленание, смена белья), кормление тяжелобольных и людей с нарушениями глотания, отработка навыков профилактики пролежней и контрактур и т.д. Занятия включают в себя как теоретическую, так и практическую подготовку.

Обучение проводится как в группах, так и индивидуально на базе комплексных центров социального обслуживания. Аудитории оборудованы всем необходимым – от информационных материалов до современного тренажерного оборудования.

С начала 2025 года через «Школы ухода» прошли подготовку 2 557 человек, из них 1 263 – родственники, осуществляющие уход за близкими, и 1 194 – специалисты социальных служб.