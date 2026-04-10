Общество 10 апреля 2026 16:00

Более 25 тысяч человек вышли на уборку в Татарстане за десять дней двухмесячника

За первые десять дней санитарно-экологического двухмесячника, который проводится в республике по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, к очистке территорий привлекли более 25 тысяч человек и 463 единицы техники, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ. Муниципальные образования вывезли порядка 40 тысяч кубометров отходов.

С 1 апреля природоохранные ведомства выявили 65 нарушений, из которых 21 – несанкционированные свалки. Уполномоченные органы составили 84 протокола об административных правонарушениях и объявили 78 предостережений.

Министерство экологии совместно с ГБУ «БДД» организовало контроль санитарно-экологического состояния объектов дорожного сервиса, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Проведено 11 выездов в Балтасинский, Тукаевский, Лениногорский, Новошешминский, Муслюмовский, Буинский, Бугульминский, Арский, Алексеевский, Елабужский и Высокогорский районы.

Предприятия транспортного комплекса собрали 1 626 кубометров отходов. С 13 по 17 апреля запланированы проверки еще в восьми муниципальных районах.

Информация о нарушениях поступает и от жителей Татарстана. С 1 апреля в экоприемную поступило 105 обращений. Из них 27 касались несанкционированного размещения отходов, столько же — состояния атмосферного воздуха, 11 – водных объектов, 40 относились к прочим вопросам. Всего с начала года поступило 714 обращений от жителей.

Санитарно-экологический двухмесячник проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и продлится до 31 мая.

#министерство экологии и природных ресурсов РТ #санитарно-экогологический двухмесячник #Татарстан
