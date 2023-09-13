Более 2,5 тыс. человек обратились в фонд «Защитники Отечества» в Татарстане

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В Татарстане с июня работает филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». За это время за помощью обратились более 2,5 тысяч граждан по более чем четырем тысячам вопросов, 76% из которых уже решены. Об этом сообщает территориальное отделение партии «Единая Россия».

«Мы не ставим перед собой задачу укладываться в месячный срок рассмотрения, как это предусмотрено по закону, а стараемся решать вопросы максимально быстро. Осуществляем поддержку по принципу одного окна», — рассказала глава фонда в РТ Гузель Удачина.

Чаще всего к ним обращаются с вопросами, связанными с денежными выплатами участникам СВО, в том числе выплаты по ранению: бывает, что документы не доходят в воинские части или теряются в лечебных организациях. Также обращаются ветераны боевых действий, которым необходима медицинская реабилитация.

«Еще один актуальный вопрос, с которым обращаются, — это оказание психологической помощи. Радует, что люди перестали бояться и стесняться этого», — отметила Удачина.

Президент Владимир Путин учредил Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в апреле 2023 года. Фонд начал свою работу по всей территории России с 1 июня. Его филиалы созданы во всех субъектах РФ.