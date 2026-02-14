Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

XXVI ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» стартовал в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики.

В Год воинской и трудовой доблести главной темой фестиваля станут подвиги защитников Отечества и самоотверженность тружеников тыла разных поколений. Каждый коллектив подготовит как минимум один номер, посвященный этой теме.

Как рассказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, сначала участники выступят на городских и районных этапах. Коллективы, получившие высокие оценки жюри, выйдут в зональные туры, а их победители примут участие в суперфинале. Он пройдет в Казани в концертном комплексе «УНИКС» с 11 по 16 апреля.

Завершится фестиваль 23 апреля гала-концертом в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида», где объявят победителей в номинациях и обладателей двух Гран-при – по хореографии и вокалу.

По словам министра, к новому сезону подготовлено более 2,5 тысячи номеров в направлениях «вокал», «хореография» и «конферанс». Он отметил, что юных артистов приглашают активно участвовать в фестивальном движении, а проведение конкурса соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В течение нескольких месяцев до начала конкурсных этапов в городах и районах республики проходят круглые столы, консультации и мастер-классы по хореографии, вокалу, сценической речи и созданию сценического образа. Их проводят ведущие педагоги и деятели культуры России и Татарстана.

Среди них – генеральный продюсер фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов, лауреат премии Правительства России в области культуры и заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма; профессор Казанского государственного института культуры, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Раиля Гарипова; художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Платонов; солистка Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая Алиса Мамина; руководители театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова и Айрат Багаутдинов.

Всего запланировано десять зональных этапов. Первый пройдет 27 февраля в Альметьевске. Затем участников примут Сарманово (3-4 марта), Агрыз (10-11 марта), Набережные Челны (13-15 марта), Аксубаево (18-19 марта), Лаишево (21-22 марта), Кукмор (24-26 марта), Апастово (28-29 марта) и Зеленодольск (31 марта-1 апреля).

Художественный руководитель студии современного танца «Фристайл» из Альметьевска Максим Апраксин, получившей Гран-при фестиваля 2025 года, отметил, что ежегодная поддержка юных артистов и их педагогов помогает коллективам республики развиваться.

Он добавил, что сам впервые вышел на сцену фестиваля в семь лет в составе танцевального коллектива, а в 17 создал собственную студию, которая впоследствии неоднократно становилась лауреатом конкурса.

Фестиваль ведет историю с 2000 года. Если на старте в нем участвовали около 50 человек, то за четверть века проект превратился в масштабное движение и стал одним из брендов республики. Через «Созвездие – Йолдызлык» прошли более 1,5 млн детей и подростков из всех районов Татарстана, а в последние годы к нему присоединились участники из других регионов России.

Сегодня фестиваль объединяет не только конкурсную программу, но и общественную деятельность. Участники выступают в школах, госпиталях и больницах, проводят благотворительные концерты и акции в поддержку участников СВО и их семей, принимают участие в городских и республиканских мероприятиях.

Автор проекта и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов подчеркнул, что конкурс остается площадкой для раскрытия талантов независимо от места проживания. По его словам, многие воспитанники со временем становятся профессионалами и наставниками для нового поколения.

Фестиваль проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». В 2016 году «Созвездие – Йолдызлык» получило эгиду Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО как уникальное фестивальное движение, отвечающее задачам организации.

Проект стал первым молодежным инициативным движением, удостоенным такой оценки, и продолжает проводиться под эгидой ЮНЕСКО.