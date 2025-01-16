Более 2,5 тыс. муниципальных актов о поддержке участников СВО приняли в РТ

В Татарстане действуют более 2,5 тыс. муниципальных актов о льготах и мерах поддержки участников СВО по 16 видам. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«В том числе 1 786 решений приняты на сходах граждан и касаются освобождения участников СВО и членов их семей от уплаты средств самообложения», – рассказал он.

Самое большое количество таких решений было принято в Арском, Кукморском и Мамадышском районах, где более 100 инициатив были поддержаны местными жителями.

Ибятов отметил, что поддержка военнослужащих также включает такие дополнительные льготы, как освобождение их от уплаты земельного налога, налога на имущество физлиц, предоставление бесплатного горячего питания их детям-школьникам и освобождение от платы за детский сад.